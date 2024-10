Nach Stromausfall

Die Helgolandfähre "Funny Girl" wurde von zwei Schleppschiffen sicher in den Büsumer Hafen gebracht. (Archivbild) (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)

Der Zwischenfall ereignete sich am gestrigen Abend, als die Helgolandfähre "Funny Girl" mit 250 Passagieren an Bord auf dem Weg zum Büsumer Hafen war. Grund war eine defekte Schalttafel. Die Maschinen fielen aus, und auch der Notgenerator konnte keinen Strom in das Bordnetz einspeisen. Gut vier Stunden nach dem Schaden erreichten die beiden Schleppschiffe die treibende Fähre. Aufgrund der ruhigen See bestand keine Gefahr für die Menschen an Bord.

