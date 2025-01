Blick auf den manövrierunfähigen Öltanker "Eventin" vor der Küste der Insel Rügen. (Stefan Sauer / dpa )

Wie das Havariekommando mitteilte, soll das Schiff dort an einer geschützten Position gesichert werden. Der Tanker war heute von drei Hochsee-Schleppern zunächst Richtung Osten gezogen worden. Die Fahrt wurde durch heftigen Wind und hohe Wellen auf der Ostsee erschwert. Die "Eventin" hat fast 100.000 Tonnen Öl an Bord. Das Schiff war unterwegs von Russland nach Ägypten. In der Nacht zu Freitag fiel an Bord der Strom aus. Seitdem ist der Tanker mit seiner 24-köpfigen Besatzung manövrierunfähig.

Die "Eventin" wird von der Umweltschutzorganisation "Greenpeace" der russischen sogenannten "Schattenflotte" zugeordnet, die von Moskau für die Umgehung von Sanktionen genutzt wird.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.