Sky-Bericht

Der Deutsche Fußball-Bund musste am Montag dem Weltverband FIFA 55 Spieler benennen. Nur wer auf dieser öffentlich nicht einsehbaren Liste steht, darf von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Weltmeisterschaft nominiert werden. Nach Sky-Informationen soll sich der 40-jährige Neuer auch mit Nagelsmann getroffen haben und über eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft gesprochen haben. Seinen finalen 26-köpfigen WM-Kader gibt Nagelsmann am 21. Mai bekannt.
Neuer hatte 2024 nach 124 Länderspielen seine DFB-Karriere beendet. Nach starken Saisonleistungen sprachen sich aber zahlreiche Experten für eine Rückkehr des früheren Welttorhüters aus. Bisher hatten allerdings sowohl der Bundestrainer als auch Neuer eine Rückkehr für die WM-Endrunde vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko öffentlich ausgeschlossen. In der Nationalmannschaft spielte zuletzt der Hoffenheimer Torwart Oliver Baumann.
Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.