Manuel Neuer beendet seine Karriere als Torwart der Fußball-Nationalmannschaft. (Philipp Guelland/Pool via AP)

Das gab der 38-Jährige auf Instagram bekannnt. Neuer ist damit der letzte Weltmeister von 2014, der sich aus der Nationalmannschaft zurückzieht. Sein Vertrag beim FC Bayern München läuft noch bis 2025. Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, Neuendorf, erklärte zum Abschied, was Neuer für den Fußball in Deutschland und für den DFB geleistet habe, lasse sich nur schwer in Worte fassen. Ihm gebühre dafür großen Dank.

Erst am Montag hatte der Kapitän der Nationalmannschaft, Ilkay Gündogan, seinen Rücktritt aus dem Team bekanntgegeben. Heute berichten mehrere Medien, dass Gündogan vom FC Barcelona zum englischen Meister Manchester City zurückkehrt. Der 33-Jährige war erst im vergangenen Sommer von Manchester zu Barcelona gewechselt.

