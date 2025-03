FC Bayern-Torwart

Kurz nach der 2:0-Führung der Bayern durch Musiala (54. Minute) verletzte sich Neuer. Er fasste sich an die Wade und zeigte an, dass es in seinem 150. Champions-League-Spiel für ihn nicht mehr weitergeht. Sportvorstand Eberl berichtete, es sei bei einem Sprint passiert. Neuer musste durch den im Winter vom 1. FC Köln verpflichteten U21-Nationaltorwart Jonas Urbig ersetzt werden. Am Ende gewann Bayern München das Spiel gegen Leverkusen mit 3:0