Nga Wai hono i te po Paki, die Tochter des verstorbenen Königs ist das neue Oberhaupt der neuseeländischen Maori. (AFP / DJ MILLS)

Wie ein Sprecher des Maori-Rates in Wellington mitteilte, folgt die 27-jährige Nga Wai hono i te po Paki ihrem Vater auf dem Thron nach. In einer Zeremonie auf der Nordinsel des Landes wurde die neue Königin bereits vor tausenden Menschen in ihr Amt eingeführt. Das Königsamt der Maori hat vor allem symbolische Bedeutung. Es versinnbildlicht die nationale Einheit des Inselstaates.

In Neuseeland leben etwa 900.000 Maori, dies entspricht 17 Prozent der Bevölkerung. Die Ankunft der Europäer in Neuseeland im 17. Jahrhundert brachte Kolonisierung, Diskriminierung und heftige Kriege mit sich. Ein 1840 zwischen den Briten und Hunderten von Maori-Häuptlingen unterzeichneter Vertrag gilt als Gründungsdokument Neuseelands.

