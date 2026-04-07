Ab 2030 soll es eine gesonderte Marathon-WM geben. (picture alliance / Andreas Gora / Andreas Gora)

2027 und 2029 werden die Medaillen noch bei der Leichtathletik-WM vergeben. Als Ausrichter für die Premiere 2030 ist Athen im Gespräch. "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Athen – dem Geburtsort dieser legendären Disziplin – die Möglichkeit einer eigenständigen Weltmeisterschaft im Marathon zu prüfen", sagte der Präsident von World Athletics, Sebastian Coe.

Bei der WM 2025 in Tokio hatte der deutsche Läufer Amanal Petros sensationell Silber gewonnen: Er unterlag erst in einem packenden Fotofinish Alphonce Felix Simbu aus Tansania.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.