Zweiter wurde Fabio Wünsche mit übersprungenen 5,30 Metern vor dem höhengleichen Constantin Rutsch. Favorit Bo Kanda Lita Baehre blieb ebenso wie Titelverteidiger Gillian Ladwig ohne gültigen Versuch.
Der Wettbewerb war Teil der "Finals", die an vier Tagen in Hannover ausgetragen werden. Stabhochsprung ist die einzige Leichtathletik-Disziplin, die in der niedersächsischen Landeshauptstadt stattfindet. Die anderen Wettkämpfe werden am Samstag und Sonntag in Bochum ausgetragen.
Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.