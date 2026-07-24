Leichtathletik
Marec Metzger deutscher Meister im Stabhochsprung

Deutscher Meister im Stabhochsprung ist Marec Metzger. Der 21-Jährige kam bei den 126. Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften mit den windigen Bedingungen in Hannover am besten zurecht und siegte mit 5,40 Metern.

    Marec Metzger hält die Goldmedaille zur Deutschen Meisterschaft im Stabhochsprung in seiner Hand. Er strahlt.
    Marec Metzger ist deutscher Meister im Stabhochsprung. (Michael Matthey / dpa / Michael Matthey)
    Zweiter wurde Fabio Wünsche mit übersprungenen 5,30 Metern vor dem höhengleichen Constantin Rutsch. Favorit Bo Kanda Lita Baehre blieb ebenso wie Titelverteidiger Gillian Ladwig ohne gültigen Versuch. 
    Der Wettbewerb war Teil der "Finals", die an vier Tagen in Hannover ausgetragen werden. Stabhochsprung ist die einzige Leichtathletik-Disziplin, die in der niedersächsischen Landeshauptstadt stattfindet. Die anderen Wettkämpfe werden am Samstag und Sonntag in Bochum ausgetragen.
    Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.