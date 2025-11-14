Schutz und Förderung

Wulf solle Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von Kindern über Ressortgrenzen hinweg koordinieren, teilte das Ministerium mit. Grundlage dafür sei eine EU-Empfehlung zur Europäischen Garantie für Kinder.
Prien betonte, die Interessen von Kindern bräuchten mehr Aufmerksamkeit. Wulf selbst erklärte, sie wolle dazu beitragen, Kindern ein sicheres und chancenreiches Aufwachsen zu ermöglichen – etwa durch besseren Schutz vor Gewalt, frühe Sprachförderung und verlässliche Unterstützung von Familien.
