Schutz und Förderung
Mareika Wulf zur Kinderbeauftragten der Bundesregierung ernannt

Bundesfamilienministerin Prien hat die Parlamentarische Staatssekretärin Wulf zur Kinderbeauftragten der Bundesregierung ernannt.

    Ein Bild von Mareike Wulf
    Mareike Wulf (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)
    Wulf solle Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von Kindern über Ressortgrenzen hinweg koordinieren, teilte das Ministerium mit. Grundlage dafür sei eine EU-Empfehlung zur Europäischen Garantie für Kinder.
    Prien betonte, die Interessen von Kindern bräuchten mehr Aufmerksamkeit. Wulf selbst erklärte, sie wolle dazu beitragen, Kindern ein sicheres und chancenreiches Aufwachsen zu ermöglichen – etwa durch besseren Schutz vor Gewalt, frühe Sprachförderung und verlässliche Unterstützung von Familien.
    Diese Nachricht wurde am 14.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.