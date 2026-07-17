Sexismus im TV

Maren Kroymann: Frauenfeindlichkeit war lange Alltag im deutschen Fernsehen

Frauenfeindlichkeit und Sexismus waren nach Einschätzung der Schauspielerin und Satirikerin Maren Kroymann im deutschen Fernsehen lange Alltag. Das zu ertragen, sei in den 1990er und 2000er Jahren für viele ihrer Kolleginnen der Preis gewesen, um vor die Kamera zu kommen, sagte Kroymann dem "Spiegel".