Rhythmische Sportgymnastik

Margarita Kolosov (Mitte) ist neue deutsche Meisterin im Mehrkampf der Rhythmischen Sportgymnastik. (Jürgen Kessler / dpa / Jürgen Kessler)

Bei den Finals in Frankfurt am Main setzte sich die Turnerin vom SC Potsdam knapp gegen die sechsmalige Weltmeisterin und Titelverteidigerin Darja Varfolomeev durch. Die Bronzemedaille ging an Anastasia Simakova.

Das Ergebnis im Mehrkampf der deutschen Meisterschaften dient als erste Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris.

Varfolomeev hatte im Vorjahr alle fünf Titel bei den nationalen Titelkämpfen gewonnen. Auch bei den Weltmeisterschaften 2023 in Valencia sicherte sie sich fünf Goldmedaillen. Kürzlich wurde sie bei der EM im Mehrkampf Dritte und holte Gold mit dem Band.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.