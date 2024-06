Medienmagazin

Margot Friedländer in der "Vogue" | Bundesregierung gegen Desinformation

Wenn Margot Friedländer viral geht: So wichtig ist das digitale Shoah-Gedenken | KI-Funktionen: Große Ankündigungen, aber lange Wartezeiten für User | Mehr freiheitlicher Diskurs - Regierungsstelle gegen ausländische Desinformation | Stream on - lineare Fernsehangebote verlieren an Publikum