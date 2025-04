Die Holocaust-Überlebende Margot Friedlaender. (picture alliance / AA / photothek.de / Kira Hofmann)

Bundespräsident Steinmeier überreichte der 103-Jährigen die Auszeichnung in Münster. Er würdigte Friedländer für ihr öffentliches Engagement und ihren Einsatz für das menschliche Miteinander in der Bundesrepublik. Trotz ihres hohen Alters kläre sie bis heute unermüdlich in Schulen darüber auf, was Deutschland vor 1933 in den Abgrund geführt habe, sagte Steinmeier. Friedländers Botschaft bestehe darin, die Demokratie zu schätzen und zu verteidigen.

Die 103-Jährige überlebte als einzige ihrer direkten Familie den Holocaust. Sie war im KZ Theresienstadt inhaftiert.

Der Sonderpreis des Westfälischen Friedens wird üblicherweise alle zwei Jahre verliehen. Zu den Preisträgern gehören unter anderem der französische Präsident Macron und der tschechische Schriftsteller Vaclav Havel.

