Das russische Minensuchboot RT-71 auf dem Weg zum Militärmanöver im Nordmeer, der Ostsee und dem Kaspischen Meer. (IMAGO / SNA / IMAGO)

Übungen fänden im Nördlichen Eismeer, im Pazifischen Ozean sowie in der Ostsee und im Kaspischen Meer statt, erklärte das russische Verteidigungsministerium in Moskau. Geprobt werde unter anderem der Einsatz von Flugabwehrraketen, Artillerie und U-Boot-Abwehrwaffen. Ziel sei, die Einsatzbereitschaft der Besatzungen von Schiffen, Einheiten der Marinefliegerei und Küstentruppen zu prüfen. An dem Manöver beteiligen sich demnach ingesamt 300 Schiffe und 20.000 Soldaten.

Seit dem Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine hat Russland bereits zahlreiche Militärübungen abgehalten, teilweise auch gemeinsam mit anderen Ländern wie China oder Südafrika.

