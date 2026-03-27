Es habe weder Kommunikation noch eine Bestätigung ihrer Ankunft gegeben, erklärte die Marine. Man habe die Such- und Rettungsstationen alarmiert.
Die beiden Boote mit neun Besatzungsmitgliedern unterschiedlicher Herkunft waren vor einer Woche von Mexiko ausgelaufen und sollten Mitte der Woche in Havanna eintreffen. An Bord der Katamarane waren Hilfsgüter für die kubanische Bevölkerung. Die Lieferungen werden von Aktivisten organisiert.
Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.