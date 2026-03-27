Mexiko
Marine verliert Kontakt zu zwei Hilfsbooten für Kuba

Die mexikanische Marine sucht eigenen Angaben zufolge nach zwei Booten einer internationalen Hilfsflotte für Kuba.

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    Es habe weder Kommunikation noch eine Bestätigung ihrer Ankunft gegeben, erklärte die Marine. Man habe die Such- und Rettungsstationen alarmiert.
    Die beiden Boote mit neun Besatzungsmitgliedern unterschiedlicher Herkunft waren vor einer Woche von Mexiko ausgelaufen und sollten Mitte der Woche in Havanna eintreffen. An Bord der Katamarane waren Hilfsgüter für die kubanische Bevölkerung. Die Lieferungen werden von Aktivisten organisiert.
    Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.