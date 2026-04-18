Debatte um Hormus-Einsatz

Inspekteur der Deutschen Marine: Vizeadmiral Jan Christian Kaack (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Marine-Inspekteur Kaack sagte der "Wirtschaftswoche", Deutschland habe die kleinste ⁠Marine aller Zeiten, aber eine Masse an Aufgaben. Mit Blick auf die Bedrohung durch Russland dürfe der Fokus nicht verengt werden. Die Welt schaue gerade in den Nahen Osten. Es gebe aber auch einen Anstieg an Aktivitäten an der Nord- und Ostflanke, denen man begegnen müsse, betonte Kaack.

Hintergrund seiner Warnung sind Überlegungen der Bundesregierung, die Marine mit Minensuchern an der Sicherung der Straße von Hormus zu beteiligen. Voraussetzung ist ein dauerhafter Waffenstillstand im ​Iran-Krieg.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.