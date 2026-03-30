EU-Marineinsätze von "Aspides und "Atalanta" werden ausgeweitet. (AFP / SAKIS MITROLIDIS)

Wie die Mitgliedstaaten der Europäischen Union mitteilten, sieht die Ergänzung des Mandats unter anderem vor, dass die an den Missionen beteiligten Schiffe und Flugzeuge künftig auch Informationen über verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit kritischer Unterwasserinfrastruktur sammeln können. Zugleich wurde darauf verwiesen, dass es nicht um Einsätze zur Absicherung von Öl- und Gastransporten durch die Straße von Hormus gehe.

Bei den EU-Marineeinsätzen handelt es sich um die Operationen "Aspides" und "Atalanta". "Aspides" war Mitte 2024 gestartet worden und soll Handelsschiffe vor allem vor Angriffen der militant-islamistischen Huthi aus dem Jemen schützen. "Atalanta" gibt es bereits seit 2008. Die Mission wurde zur Bekämpfung der Piraterie in der Region gestartet.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.