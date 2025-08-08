Außerordentliche Hauptversammlung

Das ThyssenKrupp-Hauptquartier in Essen (Archivbild) (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Nach den Plänen von Management und Aufsichtsrat soll Thyssenkrupp Marine Systems von einer neuen Holding-Gesellschaft gehalten werden. Mit 51 Prozent würde der Mutterkonzern die Mehrheit halten. Die übrigen 49 Prozent der Aktien sollen an die Thyssenkrupp-Aktionärinnen und Aktionäre übertragen werden.

Mit dem sogenannten Spin-Off soll die Sparte eine größere unternehmerische Freiheit bekommen, um besser wachsen zu können. Zudem werde der Wert des Unternehmens nach außen sichtbarer. Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, ist Thyssenkrupp Marine Systems Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote.

Thyssenkrupp plant in den kommenden Jahren einen grundlegenden Konzernumbau. Neben der Marinesparte sollen auch die anderen Bereiche eigenständig aufgestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.