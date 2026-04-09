Schauspieler

Mario Adorf ist gestorben. (picture alliance/Panama Pictures/Christoph Hardt)

Mario Adorf wurde 1930 in Zürich geboren und verkörperte in über 200 Film- und Fernsehrollen unterschiedliche Charaktere. Seinen Durchbruch hatte er 1957 mit dem Kriminalfilm „Nachts, wenn der Teufel kam“ in der Rolle des von den Nationalsozialisten zum Serienmörder erklärten Bruno Lüdke. Weitere Filme sind „Winnetou Eins“ und „Deadlock“. Mit Volker Schlöndorf drehte Adorf „Die Blechtrommel“ und „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“, mit Rainer Werner Fassbinder „Lola“. Der Produzent Dieter Wedel besetzte Adorf unter anderem in seinen Mehrteilern „Der große Bellheim“ (1992), „Der Schattenmann“ (1995) und „Die Affäre Semmeling“ (2002) in der Hauptrolle.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.