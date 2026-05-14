Aachener Rathaus

Mario Draghi, der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank, erhält den Internationalen Karlspreis (Archivbild von 2024). (picture alliance / Wiktor Dabkowski)

Der Aachener Oberbürgermeister Ziemons betonte, Draghi habe in Momenten gehandelt, wo andere gezögert hätten. Ausdrücklich verwies Ziemons auf Draghis Worte von Juli 2012, auf dem Höhepunkt der Eurokrise. Draghi sagte damals die EZB werde tun, Zitat, "whatever it takes", also was auch immer nötig ist, um den Euro zu retten.

Bundeskanzler Merz sagte, Draghi habe sich in bedrohlicher Zeit um den Euro gekümmert und den Euro und die Währungszone stabilisiert. Er habe etwas riskiert, und das hätte scheitern können. Es sei aber gelungen und habe sich ausgezahlt. Heute sei der Euro unangefochten. Dafür sei man Draghi zutiefst dankbar.

Mit dem Karlspreis werden seit 1950 Persönlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet, die sich um Europa verdient gemacht haben.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.