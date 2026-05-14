Mario Draghi, der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank, erhält den Internationalen Karlspreis (Archivbild von 2024). (picture alliance / Wiktor Dabkowski)

Europa müsse eine führende Rolle übernehmen, um die regelbasierte Weltwirtschaft zu bewahren, sagte Draghi im Aachener Rathaus, wo er den Internationalen Karlspreis entgegengenommen hatte.Draghi erhielt die Auszeichnung vor allem für seine Verdienste während der Eurokrise und für seine EU-Reformimpulse.

Bundeskanzler Merz hob in seiner Festrede die Rolle Draghis während der Eurokrise hervor. Draghi habe sich in bedrohlicher Zeit um den Euro gekümmert und den Euro und die Währungszone stabilisiert. Er habe etwas riskiert, und das hätte scheitern können. Es sei aber gelungen und habe sich ausgezahlt. Heute sei der Euro unangefochten. Dafür sei man Draghi zutiefst dankbar.

Mit dem Karlspreis werden seit 1950 Persönlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet, die sich um Europa verdient gemacht haben.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.