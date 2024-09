Lokführer-Gewerkschaft

Weselsky stand der GDL seit 2008 vor und machte sich mit Streiks und harten Verhandlungen einen Namen. Allerdings gab es auch Kritik an seinem Auftreten.

Als letztes großes Projekt setzte Weselsky in diesem Jahr die schrittweise Einführung der 35-Stunden-Woche für die Lokführer durch.

Mario Reiß ist wie Weselsky gebürtiger Sachse. Der gelernte Schienenfahrzeugschlosser und Lokführer ist seit 1990 Mitglied der GDL und war seit rund zwei Jahren stellvertretender Bundesvorsitzender. Der 58-Jährige ist langjähriger Wegbegleiter Weselskys, beide haben sich zuletzt ein Büro geteilt. So sagte Weselsky der " Zeit ": "Ich habe ihm gezeigt, was ich weiß. Aber ich verspreche Ihnen: Von dem Tag im September an, an dem ich aufhöre, werde ich ihm nicht mehr reinreden."