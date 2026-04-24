Schiffbau und Häfen
Maritimer Koordinator erwartet mehr als 100.000 neue Jobs

​Die Bundesregierung rechnet mit zahlreichen neuen Arbeitsplätzen in der maritimen Wirtschaft.

    Ein Kreuzfahrtschiff liegt zu Umbau- und Renovierungsarbeiten im Schwimmdock der Werft Blohm+Voss in Hamburg.
    Schwimmdock der Werft Blohm+Voss in Hamburg (dpa / Markus Scholz)
    Der Koordinator der Bundesregierung für den Bereich, der CDU-Politiker Ploß, sagte, in den nächsten fünf Jahren könnten mehr als 100.000 überwiegend gut bezahlte Jobs in der Branche entstehen. Sie würden oft an sonst eher strukturschwachen Standorten wie Mecklenburg-Vorpommern geschaffen. Laut Bundeswirtschaftsministerium ist ⁠die ⁠maritime Branche wichtig ⁠für Deutschlands Außenhandel. Mit rund 50 Milliarden ⁠Euro Umsatz und 400.000 Arbeitsplätzen umfasst ⁠sie den Schiffbau, Häfen, Reeder, ‌Meerestechnik und Offshore-Windenergie.
    In der kommenden Woche findet im ostfriesischen Emden die ​14. Nationale Maritime Konferenz statt. Viele Spitzenpolitiker werden erwartet, darunter Kanzler Merz.
    Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.