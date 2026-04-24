Schiffbau und Häfen

Der Koordinator der Bundesregierung für den Bereich, der CDU-Politiker Ploß, sagte, in den nächsten fünf Jahren könnten mehr als 100.000 überwiegend gut bezahlte Jobs in der Branche entstehen. Sie würden oft an sonst eher strukturschwachen Standorten wie Mecklenburg-Vorpommern geschaffen. Laut Bundeswirtschaftsministerium ist die maritime Branche wichtig für Deutschlands Außenhandel. Mit rund 50 Milliarden Euro Umsatz und 400.000 Arbeitsplätzen umfasst sie den Schiffbau, Häfen, Reeder, Meerestechnik und Offshore-Windenergie.
In der kommenden Woche findet im ostfriesischen Emden die 14. Nationale Maritime Konferenz statt. Viele Spitzenpolitiker werden erwartet, darunter Kanzler Merz.
Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.