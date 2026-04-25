Schiffbau und Häfen

Der Koordinator der Bundesregierung für den Bereich, der CDU-Politiker Ploß, sagte, in den nächsten fünf Jahren könnten mehr als 100.000 überwiegend gut bezahlte Jobs in der Branche entstehen. Sie würden oft an sonst eher strukturschwachen Standorten wie Mecklenburg-Vorpommern geschaffen. Ploß verwies auf geplante Investitionen von Schiffsbauern und Rüstungskonzernen.
Laut Bundeswirtschaftsministerium ist die maritime Branche wichtig für Deutschlands Außenhandel. Mit rund 50 Milliarden Euro Umsatz und 400.000 Arbeitsplätzen umfasst sie den Schiffbau, Häfen, Reeder, Meerestechnik und Offshore-Windenergie.
In der kommenden Woche findet im ostfriesischen Emden die 14. Nationale Maritime Konferenz statt. Viele Spitzenpolitiker werden erwartet, darunter Kanzler Merz.
Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.