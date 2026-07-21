Erneuerbare Energien

Nach Angaben des Bundesverbandes Windenergie Offshore sind inzwischen Anlagen mit einer Kapazität von zehn Gigawatt installiert. Weitere 22 Anlagen mit einer Leistung von rund 320 Megawatt sind demnach bereits errichtet, aber bislang nicht in Betrieb.
Windenergieanlagen auf See erzeugen im Durchschnitt mehr Strom als vergleichbare Anlagen an Land. 2025 produzierten die deutschen Offshore-Windenergieanlagen nach Angaben des Bundesverbands Windenergie rund 26 Millionen Megawattstunden Strom. Das reichte rechnerisch, um den Bedarf von 8,7 Millionen Haushalten abzudecken.
Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.