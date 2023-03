Marokko will zusammen mit Spanien und Portugal die Fußball-WM 2030 ausrichten. (dpa/Lukas Schulze)

Das teilte der marokkanische Sportminister Benmoussa auf dem Kongress des Weltverbandes Fifa in der ruandischen Hauptstadt Kigali mit. Damit endet ein jahrelanges Hin und Her um das dritte Gastgeberland: Bereits 2018 hatte Spanien eine gemeinsame Bewerbung mit Marokko vorgeschlagen. Dazu kam es zunächst nicht, stattdessen taten sich die beiden Länder 2022 mit der Ukraine zusammen. Doch das unter dem russischen Angriffskrieg leidende Land scheint nun wieder außen vor. Grund ist neben der politischen Unsicherheit auch die Unruhe im nationalen Fußball-Verband UAF. Im Dezember war dessen Präsident Pavelko wegen Korruptionsverdachts festgenommen und im Februar schließlich per Gerichtsbeschluss für einen Monat suspendiert worden.

