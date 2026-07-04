Fußball-WM
Marokko steht nach Sieg über Kanada im Viertelfinale

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika hat Marokko als erste Mannschaft das Viertelfinale erreicht. Das Team von Nationaltrainer Mohamed Ouahbi besiegte Mit-Gastgeber Kanada in Houston mit 3:0.

    Der Kanadier Luc de Fougerolles (vorne) und der Marokkaner Noussair Mazraoui kämpfen um den Ball.
    Der Kanadier Luc de Fougerolles (vorne) und der Marokkaner Noussair Mazraoui im Achtelfinale der WM. (David J. Phillip / AP / dpa)
    Azzedine Ounahi traf nach einer schwachen ersten Halbzeit zweimal (50. und 82. Minute). Soufiane Rahimi sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung (90.+8).
    Nach Platz vier bei der WM 2022 wartet auf Marokko nun im Viertelfinale entweder der große Favorit Frankreich oder Deutschland-Bezwinger Paraguay. Offen ist, ob Bayern-Neuzugang Ismael Saibari dann wieder mitspielen kann - der Offensivstar musste verletzungsbedingt bereits in der 22. Minute ausgewechselt werden.
    Für Kanada endet dagegen das Turnier - das Team von Jesse Marsch verabschiedet sich aber immerhin mit dem Erfolg, dank der ersten WM-Punkte überhaupt so weit gekommen zu sein wie noch nie.
    Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.