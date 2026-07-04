Fußball-WM

Der Kanadier Luc de Fougerolles (vorne) und der Marokkaner Noussair Mazraoui im Achtelfinale der WM. (David J. Phillip / AP / dpa)

Azzedine Ounahi traf nach einer schwachen ersten Halbzeit zweimal (50. und 82. Minute). Soufiane Rahimi sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung (90.+8).

Nach Platz vier bei der WM 2022 wartet auf Marokko nun im Viertelfinale entweder der große Favorit Frankreich oder Deutschland-Bezwinger Paraguay. Offen ist, ob Bayern-Neuzugang Ismael Saibari dann wieder mitspielen kann - der Offensivstar musste verletzungsbedingt bereits in der 22. Minute ausgewechselt werden.

Für Kanada endet dagegen das Turnier - das Team von Jesse Marsch verabschiedet sich aber immerhin mit dem Erfolg, dank der ersten WM-Punkte überhaupt so weit gekommen zu sein wie noch nie.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.