Nach Ceuta

Marquardt (Grüne): Keine Belege für Anreize durch spanische Migrationspolitik

Nach dem Andrang von Migranten auf die spanische Exklave Ceuta in Marokko hat der Grünen-Europaabgeordnete Marquardt Kritik an der spanischen Migrationspolitik zurückgewiesen. Marquardt sagte im Deutschlandfunk, es gebe keine Hinweise darauf, dass spanische Asylregelungen dazu geführt hätten, dass sich Menschen auf den Weg gemacht hätten.