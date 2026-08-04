Nach Ceuta

Vielmehr seien vor allem leicht manipulierbare Jugendliche durch Desinformationen motiviert worden. Die Forderung, Spanien vorübergehend aus dem Schengenraum auszuschließen, nannte der Grünen-Politiker populistisch , da sich die Migranten nicht im regulären Schengenraum befunden hätten.
EVP-Chef Weber macht Spanien verantwortlich
Die Ereignisse in Ceuta haben eine neue Debatte über Asylpolitik und Grenzschutz in Europa ausgelöst. Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Weber, sagte, die spanische Regierung um Ministerpräsident Sánchez habe mit ihrer Migrationspolitik einen Pull-Faktor für einen Grenzübertritt in die EU geschaffen. Auch mehrere EU-Länder machten Spanien für das Geschehen in Ceuta mitverantwortlich.
Die Innenminister der Mitgliedsstaaten kommen heute zu Beratungen in einer Videokonferenz zusammen.
Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.