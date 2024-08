Lebensmittel-Branche

US-Lebensmittelkonzern Mars will Kellanova übernehmen. (picture alliance / dpa / Wolfram Steinberg)

Der US-Lebensmittelkonzern Mars will den unter anderem für seine Pringles-Chips bekannten Snackproduzenten Kellanova übernehmen. Dieser war zuvor Teil des Kellog-Konzerns. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich dieser in mehrere Teile aufgespalten. Mars stellt neben Schokoriegeln auch Kaugummis, Tiernahrung sowie Reis- und Nudelgerichte her. Beide Unternehmen sind auch in Deutschland und vielen weiteren Staaten aktiv.

Die Übernahme hat ein Volumen von umgerechnet rund 32,6 Milliarden Euro. Zustimmen müssten unter anderem noch die Kellanova-Aktionäre. Mit dem Kauf würde ein neuer Gigant in der Lebensmittelindustrie entstehen.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.