Bundeskanzler Merz würdigte bei der Veranstaltung in Berlin die - Zitat - "umfassende außenpolitische und diplomatische Erfahrung" des 61-Jährigen. Mit Jäger an der Spitze werde der Auslandsgeheimdienst nachrichtendienstlich "auf allerhöchstem Niveau" arbeiten.
Jäger übernimmt offiziell am Montag die Leitung des BND. Seit 2023 war er Botschafter in der Ukraine; zuvor war er unter anderem deutscher Botschafter im Irak und in Afghanistan.
Diese Nachricht wurde am 11.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.