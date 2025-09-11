Auslandsgeheimdienst
Martin Jäger als Präsident des BND eingeführt

Der bisherige deutsche Botschafter in Kiew, Jäger, ist in sein Amt als Präsident des Bundesnachrichtendienstes eingeführt worden.

    Bruno Kahl (l-r), ehemaliger Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Martin Jäger, neuer BND-Präsident, und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stehen bei der Amtsübergabe von Kahl an Jäger zusammen.
    Der neue BND-Präsidenten Jäger mit seinem Vorgänger Kahl und Bundeskanzler Merz (Kay Nietfeld / dpa)
    Bundeskanzler Merz würdigte bei der Veranstaltung in Berlin die - Zitat - "umfassende außenpolitische und diplomatische Erfahrung" des 61-Jährigen. Mit Jäger an der Spitze werde der Auslandsgeheimdienst nachrichtendienstlich "auf allerhöchstem Niveau" arbeiten.
    Jäger übernimmt offiziell am Montag die Leitung des BND. Seit 2023 war er Botschafter in der Ukraine; zuvor war er unter anderem deutscher Botschafter im Irak und in Afghanistan.
