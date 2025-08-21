"In die Sonne schauen"
Mascha Schilinski soll Oscar für Deutschland holen

Der Film "In die Sonne schauen" von Regisseurin Mascha Schilinski soll für Deutschland ins Rennen um die Oscars gehen.

    Die deutsche Regisseurin Mascha Schilinski im Mai in Cannes. (AFP / VALERY HACHE)
    Die Produktion wurde als deutscher Beitrag ausgewählt, wie German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, in München mitteilte.
    Das Drama wurde auf dem Filmfestival in Cannes uraufgeführt, erhielt dort stehende Ovationen und wurde mit dem Preis der Jury ausgezeichnet. Der Film läuft Ende des Monats in den deutschen Kinos an. Er erzählt in assoziativ gestalteten Bildern und Montagen vom Leben von vier Mädchen auf einem Bauernhof in vier unterschiedlichen Jahrzehnten.
