Produktionsrückgang

Wie der Präsident des Branchenverbands VDMA, Kawlath, erklärte, geht man von einem Minus in Höhe von fünf Prozent in diesem Jahr aus. Damit sei die Situation vergleichbar mit der schweren Rezession Anfang der 90er-Jahre. Die Fabriken seien nur zu rund 80 Prozent ausgelastet. Die Zahl der Beschäftigung in der Branche sei um 2,4 Prozent auf gut eine Million Menschen gesunken.

Nach Angaben von Kawlath leidet die Branche unter hohen Steuern, Bürokratie und zunehmenden Belastungen. Im Außenhandel rechneten zwei Drittel der Firmen mit Umsatzeinbußen wegen der Strafzölle auf Einfuhren in die USA, hieß es.

