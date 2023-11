Die WHO beklagt eine mangelhafte Impfung gegen Masern. (pa/Ohde/Bildagentur-online)

2022 stieg die Zahl der Erkrankungen um 18 Prozent und die der Todesfälle um 43 Prozent, wie die WHO in Genf mitteilte. Demnach erkrankten neun Millionen Mensch an der Virusinfektion; 136.000 starben daran, vor allem Kinder. Gravierende Masernausbrüche gab es den Angaben zufolge im vergangenen Jahr in 37 Staaten; davon lagen 28 in Afrika. Masernfälle stellen laut der WHO überall dort ein Risiko dar, wo Menschen nicht ausreichend geimpft sind. Unter anderem habe die Corona-Pandemie Impfprogramme gegen die Masern in vielen Ländern unterbrochen, hieß es.

