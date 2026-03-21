Prag
Massendemonstration gegen tschechische Regierung unter Babis

In Prag protestieren zehntausende Menschen gegen die tschechische Regierung unter Ministerpräsident Babis.

    Demonstration in Tschechiens Hauptstadt Prag gegen die rechtspopulistische Regierung
    Demonstration in Tschechiens Hauptstadt Prag gegen die rechtspopulistische Regierung (IMAGO / CTK Photo / IMAGO / Michaela Rihova)
    Die Organisatoren erwarten im Verlauf rund eine Viertelmillion Teilnehmer. Damit wäre es die größte Anti-Regierungs-Kundgebung seit sieben Jahren. Die Demonstranten halten Babis vor, autoritäre Tendenzen zu vertreten und Tschechien von Europa Richtung Osten abzuwenden. Zudem kritisieren sie die Kürzungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
    Babis regiert seit Dezember mit seiner rechtspopulistischen ANO-Partei im Bündnis mit zwei weiteren Parteien des rechtsradikalen Spektrums. Im EU-Parlament kooperiert ANO unter anderem mit der Fidesz-Partei des ungarischen Regierungschefs Orban.
    Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.