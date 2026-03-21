Demonstration in Tschechiens Hauptstadt Prag gegen die rechtspopulistische Regierung (IMAGO / CTK Photo / IMAGO / Michaela Rihova)

Die Organisatoren erwarten im Verlauf rund eine Viertelmillion Teilnehmer. Damit wäre es die größte Anti-Regierungs-Kundgebung seit sieben Jahren. Die Demonstranten halten Babis vor, autoritäre Tendenzen zu vertreten und Tschechien von Europa Richtung Osten abzuwenden. Zudem kritisieren sie die Kürzungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Babis regiert seit Dezember mit seiner rechtspopulistischen ANO-Partei im Bündnis mit zwei weiteren Parteien des rechtsradikalen Spektrums. Im EU-Parlament kooperiert ANO unter anderem mit der Fidesz-Partei des ungarischen Regierungschefs Orban.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.