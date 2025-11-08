Protest in Lissabon gegen Arbeitsgesetzes-Reform (AP / Armando Franca / dpa-bildfunk)

Nach Angaben der Gewerkschaft CGTP zogen bis zu 100.000 Demonstranten durch die Straßen der Hauptstadt Lissabon. Die CGTP ist die größte Gewerkschaft des Landes und hatte zu dem Protest aufgerufen. Die Menschen forderten zudem höhere Löhne, um die gestiegenen Lebenshaltungskosten auszugleichen. Offiziellen Daten zufolge verdiente im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer weniger als 1.000 Euro im Monat.

Die Regierung von Ministerpräsident Montenegro hatte im September einen Entwurf zur Änderung der Arbeitsgesetze gebilligt und erklärt, dadurch solle die Wettbewerbsfähigkeit des Landes gesteigert werden. Unter anderem soll es für Arbeitgeber einfacher werden, Beschäftigte zu entlassen. Zudem sollen Beschränkungen für die Ausgliederung von Arbeiten gelockert werden. Es wird erwartet, dass das Vorhaben mit Unterstützung der rechtsextremen Partei Chega im Parlament verabschiedet wird.

