Nachrichtenagenturen berichten von hunderttausenden Teilnehmern in der Hauptstadt Buenos Aires und weiteren Städten. Studenten riefen zum Protest auf, nachdem die Regierung beschlossen hatte, die Universitäts-Budgets trotz einer Inflationsrate von zuletzt knapp 290 Prozent nicht zu erhöhen. Dies ist Teil der sogenannten Schocktherapie des ultra-libertären Präsidenten Milei. Unter anderem mit massiven Einschnitten bei den Staatsausgaben will Milei die Inflation in den Griff bekommen.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, mussten einige Fakultäten der Universität von Buenos Aires bereits Notsparmaßnahmen einführen, etwa indem sie die Beleuchtung einschränkten und die Öffnungszeiten der Bibliotheken reduzierten.

