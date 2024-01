Wetterwarnung

Massive Beeinträchtigungen durch Glatteis und Schnee in vielen Teilen Deutschlands (Archivbild aus dem Jahr 2021). (ZB)

Die Bahn bereitet sich nach eigenen Angaben "intensiv" auf die angekündigte Wetterlage vor. Mitarbeiter in den betroffenen Regionen hielten sich bereit, um beispielsweise Weichen zu räumen oder die Verkehrssicherung an Bahnübergängen zu gewährleisten. An strategisch wichtigen Punkten im Schienennetz stünden Räumfahrzeuge und schwere Loks zur Verfügung.

Bahn hebt für morgen die Zugbindung im Fernverkehr auf

Nach Angaben der Bahn wurde für morgen die Zugbindung für alle Fernverkehrszüge aufgehoben. Wer seine Reise aufgrund des Wintereinbruchs verschieben woll, könne sein Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen, hieß es auf der Internetseite.

Flughäfen erwarten Einschränkungen

Auch die Flughäfen in Frankfurt am Main und München kündigten an, es würden erhebliche Einschränkungen erwartet. An zahlreichen Schulen in Bayern, Hessen und in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens fällt der Präsenzunterricht aus.

Der Deutsche Wetterdienst warnte für Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Sachsen vor teils extremem Glatteis. Die Mitte Deutschlands wird vor allem von starken Schneefällen betroffen sein. Teilweise soll es bis zu 30 cm Neuschnee geben.

