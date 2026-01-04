Griechenland

Laut Behörden liegt das Problem bei den zentralen Funk- und Kommunikationssystemen der Kontrollzentren für den Luftraum. Offenbar können die Fluglotsen nicht miteinander kommunizieren.
Bei entsprechenden Online-Diensten ist ein fast leerer griechischer Luftraum zu sehen. Nach Angaben des Senders ERTNews werden alle Flüge in Richtung des griechischen Luftraums umgeleitet. Wann der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit unklar.
Diese Nachricht wurde am 04.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.