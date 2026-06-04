Verfassungsschutzbericht

Im vergangenen Jahr gab es 100 Vorfälle, wie aus dem Jahresbericht der Behörde hervorgeht. 2024 seien nur drei Fälle gemeldet worden. Die schleswig-holsteinische Innenministerin Finke erklärte, die geopolitische Lage habe sich spürbar verändert. Schleswig-Holstein komme aufgrund der Lage an Nord- und Ostsee eine besondere Bedeutung zu. Es gebe zunehmend auch militärische Aktivitäten im Küstenbereich.
Auch aus den anderen Bundesländern wurde eine Zunahme von Spionageversuchen gemeldet. Das Bundeskriminalamt registrierte im vergangenen Jahr mehr als 1.000 verdächtige Drohnenflüge an Kasernen, Flughäfen, Hafenanlagen oder auch Rüstungsunternehmen.
Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.