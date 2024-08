Aus der russischen Region Kursk werden neue Explosionen gemeldet - hier Zerstörungen in der Stadt Sudscha (Archivbild). (Governor of Kursk region telegram channel via AP)

Der Gouverneur der rund 200 Kilometer von der Grenze entfernten Region Lipezk im Südwesten des Landes berichtete von einem massiven ukrainischen Drohnenangriff. Die Luftabwehr sei in Aktion, schrieb er auf Telegram. Eine abgeschossene Drohne sei auf eine Elektrizitätsanlage gestürzt, deshalb gebe es Stromausfälle. Außerdem seien bei einer Detonation Gefahrenstoffe ausgetreten. Rettungskräfte seien im Einsatz.

Heftige Explosionen sowie Brände gab es offenbar auch in der russischen Ortschaft Rylsk in der Region Kursk. Dies berichtet das ukrainische Nachrichtenportal "Kyiv Independent" unter Berufung auf russlandfreundliche Internet-Kanäle. In der Region Kursk hatte die ukrainische Armee vor zwei Tagen eine Offensive am Boden und aus der Luft begonnen. Die ukrainische Armee bekämpft den Aggressor Russland bereits seit Monaten zunehmend auch auf dessen eigenem Territorium.

In der Ukraine wurden nach Angaben des Gouverneurs der Region Donezk bei russischem Artilleriebeschuss vier Menschen getötet und elf verletzt.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.