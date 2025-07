Krisenstab eingerichtet

Es gab einen massive Stromausfall in Tschechien. (Havlín Luká· / CTK / dpa / Havlín Luká·)

Die Nachrichtenagentur CTK meldete, vorübergehend hätten U-Bahnlinien, Straßenbahnen und Oberleitungsbusse stillgestanden. Zudem musste die Feuerwehr Menschen aus steckengebliebenen Aufzügen befreien.

Die Stromnetz-Betreiberfirma CEPS teilte mit, man versuche das Problem zu beheben. Das tschechische Innenministerium richtete einen Krisenstab ein. Die Cybersicherheitsbehörde nahm eine Untersuchung auf.

Polizei zu Stromausfall in Tschechien: vermutlich keine Sabotage

Die tschechische Polizei teilte am frühen Nachmittag der Nachrichtenagentur CTK mit, dass der Stromausfall in Prag und anderen Teilen Tschechiens vermutlich nicht durch Sabotage hervorgerufen worden sei. Dafür gebe es vorerst keine Hinweise. An das Nachbarland Österreich wurde ein Warnhinweis übermittelt.

