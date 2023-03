Die ehemalige Bundestagabgeordnete Ingrid Matthäus-Maier bei einer Podiumsdiskussion zum Weltfrauentag 2022 (IMAGO / Marc John / IMAGO / MARC JOHN)

Die langjährige Bundestagsabgeordnete unterstrich , nur etwa ein Viertel der führenden deutschen Diplomaten in aller Welt sei weiblich. In vielen Bereichen bräuchten Frauen heutzutage weiterhin Hartnäckigkeit und Selbstbewusstsein.

Matthäus-Maier saß von 1976 bis 1982 für die FDP und von 1983 bis 1999 für die SPD im Bundestag. Sie verwies auf erzielte Fortschritte in dieser Zeit. So habe sie unter anderem erreichen können, dass die Mikrofone am Rednerpult im Parlament auf eine niedrigere Höhe eingestellt wurden. Außerdem sei die Toneinstellung der Mikrofone verändert worden, damit Frauenstimmen weniger schrill klingen als die Stimmen der männlichen Politiker.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.