Matthias Lilienthal wird neuer Intendant der Berliner Volksbühne. (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Er folgt auf René Pollesch, der im vergangenen Jahr starb. Wie Kultursenator Chialo mitteilte, wird Lilienthal von einem beratenden Team unterstützt. Es handelt sich um die österreichische Performance-Künstlerin Florentina Holzinger und die kapverdische Choreographin Marlene Monteiro Freitas.

Lilienthal war bereits unter Frank Castorf von 1991 bis 1998 Chefdramaturg an der Volksbühne. Danach leitete er das Hebbel am Ufer in Berlin und die Münchner Kammerspiele.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.