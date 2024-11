Formel 1-Fahrer Max Verstappen ist im Red Bull beim Grand Prix in Las Vegas vorzeitig Weltmeister geworden. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Matt York)

Beim Großen Preis in Las Vegas kam er für Red Bull als Fünfter ins Ziel. Damit kann er auch in den verbleibenden beiden Saisonrennen nicht mehr eingeholt werden. Verstappen hatte die Formel-1-Weltmeisterschaft auch in den letzten drei Jahren gewonnen. Der Sieg in Las Vegas ging an George Russell im Mercedes vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Verstappens Konkurrent um den WM-Titel Lando Norris kam im McLaren als Sechster ins Ziel.

Der 27-jährige Verstappen gehört nun zu den sechs erfolgreichsten Rennfahrern in der Geschichte der Formel 1. Vier Titel im Red Bull holte einst Sebastian Vettel. Er triumphierte dabei ebenfalls in Serie, von 2010 bis 2013. Ebenfalls viermal gewann Alain Prost aus Frankreich die Weltmeisterschaft. Fünfmal gelang es dem Argentinier Juan Manuel Fangio. Rekordweltmeister sind mit jeweils sieben Titeln Michael Schumacher aus Deutschland und der Brite Lewis Hamilton.

Die abschließenden Saisonrennen finden am 1. Dezember in Katar und am 8. Dezember in Abu Dhabi statt.

