Großbritannien-Wahl

McAllister sagte im Deutschlandfunk, Labour strebe zum Beispiel einen Sicherheitspakt mit der EU an, und das sei eine Option. Bei dem Pakt gehe es nicht nur um die militärische Sicherheit, sondern auch um Fragen der Wirtschafts-, Energie- und Gesundheitspolitik. Nun müsse man abwarten, was der neue Premierminister Starmer in seiner bevorstehenden Regierungserklärung ankündigen werde. McAllister betonte, die vorherigen britischen Regierungen hätten sich in Fragen der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik gegen eine Zusammenarbeit entschieden. Er glaube, dass diese Lücke nun geschlossen werden könne.

Der CDU-Politiker fügte hinzu, die EU wolle etwa in der Rüstungspolitik deutliche Fortschritte bei der Kooperation der Mitgliedsstaaten machen. Hier ließe sich auch die britische Industrie einbinden. Die rechtlichen Möglichkeiten dafür gebe es, betonte McAllister.

