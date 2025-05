Der britische McLaren-Pilot Lando Norris auf der Rennstrecke in Monaco. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Manu Fernandez)

Der Australier behauptete damit seine Führung in der Gesamtwertung, liegt aber nur noch drei Punkte vor Norris. Titelverteidiger Max Verstappen musste sich im Red Bull mit Rang vier begnügen. Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton wurde im zweiten Ferrari Fünfter. Der Deutsche Nico Hülkenberg steuerte seinen Kick Sauber auf den 16. Platz.

Die Formel 1 hatte eine einmalige Regeländerung vorgenommen. Verpflichtend mussten in diesem Jahr in Monaco von jedem Piloten zwei Boxenstopps eingelegt werden. Grund war die fehlende Spannung in den vergangenen Jahren. Die Teams sollten mehr taktische Möglichkeiten haben, da Überholen im Fürstentum fast unmöglich ist.

