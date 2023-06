Wie die Polizei dem MDR mitteilte, stand am Morgen der Gebäudeteil in Flammen, in dem die Bewohner untergebracht sind. Es mussten hunderte Menschen in Sicherheit gebracht werden. Sie kamen in der Turnhalle einer benachbarten Schule unter. Laut Polizei gibt es mehrere leicht Verletzte. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.