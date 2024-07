Der MDR geht wegen eines Wahlplakates gegen die Partei die Linke vor. (picture alliance / dpa-Zentralbild / )

Es trägt die Aufschrift "In aller Freundschaft: Jede Klinik zählt" und entspricht damit im ersten Teil dem Titel einer etablierten Krankenhausserie des MDR. Der Sender bestätigte auf Anfrage, dass man eine Unterlassungserklärung an die Partei geschickt hat. Der Titel der Serie sei geschützt, hieß es. Die Partei Die Linke äußerte Unverständnis. Sie versteht das Plakat zur Landtagswahl am 1. September als Botschaft, dass kein weiteres Krankenhaus geschlossen werde.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.