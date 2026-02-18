Neue Ausstellung

Die Gründer von YouTube Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim (2005) (imago images / ZUMA Press / imago stock&people via www.imago-images.de)

In dem Clip "Me at the zoo" spricht der damals 25-jährige Karim im Zoo von San Diego über Elefanten. Der 19 Sekunden lange Clip wurde seit seiner ersten Veröffentlichung auf der Plattform am 23. April 2005 382 Millionen Mal angesehen und erhielt mehr als 18 Millionen Likes.

"Dieser Schnappschuss von Youtube in den Anfängen des Web 2.0 markiert einen wichtigen Moment in der Geschichte des Internets und des digitalen Designs”, sagte die Kuratorin des Museums Corinna Gardner.

Vom Elefanten-Filmchen zum Video-Imperium

Als Startdatum für die Youtube-Plattform gilt der 14. Februar 2005. An diesem Tag meldeten die Freunde Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim die Domain youtube.com an. Die drei ehemaligen PayPal-Mitarbeiter wollten ursprünglich eine Dating-Website schaffen, auf der Nutzer kurze Videos hochladen konnten, um sich vorzustellen. Dieses Konzept wurde jedoch schnell verworfen.

YouTube entwickelte sich zu einer allgemeinen Videoplattform, auf der Benutzer Videos hochladen, teilen und ansehen können. Auch die Werbeindustrie entdeckte die Plattform rasch für sich. Im November 2005 knackte ein Werbespot mit Ronaldinho von Nike als erstes Video die Schwelle von einer Million Aufrufen. Im März 2013 wurde erstmals die Schwelle von einer Milliarde Zuschauer pro Monat überschritten.

