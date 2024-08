DDR-Bürgerrechtler

Markus Meckel, SPD, ehemaliger Außenminister der DDR. (imago/photothek)

Das BSW schüre grundsätzliche Ressentiments gegen die parlamentarische Demokratie und gegen eine offene Gesellschaft, sagte der SPD-Politiker im RBB-Hörfunk. Die Haltung des BSW sei "hochproblematisch".

In dem Offenen Brief werfen mehr als 50 Mitglieder der Bürgerbewegung in der damaligen DDR dem BSW vor, Lügen und Desinformationen zum Krieg in der Ukraine zu verbreiten.

Wagenknecht kritisierte, mit dem Brief solle offenbar eine neue Partei, die vielen aus dem Herzen spreche, diskreditiert werden. Das Bemühen um eine diplomatische Beendigung des Ukraine-Krieges als russische Propaganda zu diffamieren, sei eine Beleidigung für Millionen Ostdeutsche, die zu Recht Angst vor einem großen europäischen Krieg hätten.

